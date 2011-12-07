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С начала года Центр микрофинансирования выдал займы на 110 млн рублей

Поддержку получили 55 субъектов малого и среднего предпринимательства РТ.
С начала 2019 года 55 субъектов малого и среднего предпринимательства из 20 районов республики получили поддержку в Центре микрофинансирования Фонда поддержки предпринимательства. Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики РТ. Объем помощи от государства составил около 110 млн рублей. Полученные деньги будут направлены на расширение производства: покупку оборудования и открытие новых объектов. 
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