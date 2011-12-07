«Это страшная история» – Галимова о постах о напавшем на казанскую гимназию №175 в соцсетях

Официальный представитель Казанского Кремля Лилия Галимова высказалась о ситуации, когда в социальных сетях происходит героизация и романтизация напавшего на казанскую гимназию № 175 Ильназа Галявиева.

«В постах проявляется лояльное отношение к самому преступнику и его действиям. На самом деле это страшная история. И не только отдельные пользователи под анонимными никнеймами это делают, мы видим, что на самом деле большое тиражирование в том числе и в средствах массовой информации, где публикуются посекундные хронологии событий действий именно самого преступника. Это не то что не вызывают осуждений — такие действия могут сподвигнуть на совершение подобных преступлений», — заявила Галимова на брифинге в Кабмине.

Также она напомнила, что во время трагедии поступало много фейковых сообщений, которые, по ее мнению, не только дезинформируют общество, но и могут побудить к совершению преступления.

Ранее Президент Татарстана Рустам Минниханов во время совещания с правоохранительными органами потребовал жестко подходить к вопросу выявления ресурсов, где публикуется подобная информация, чтобы избежать повторения событий.