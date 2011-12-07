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Главой Авиастроительного и Ново-Савиновского районов Казани стал Фанис Нурмухаметов

Нового главу коллективу представил мэр Казани Ильсур Метшин.

Бывший директор городского зооботсада Фанис Нурмухаметов назначен новым главой Авиастроительного и Ново-Савиновского районов Казани. Нового главу коллективу представил мэр Казани Ильсур Метшин, сообщает пресс-служба мэрии Казани.

Мэр обозначил задачи, которые предстоит решать командам районов. В Авиастроительном районе прежде всего нужно уделить внимание переформатированию заброшенных промышленных зон, строительству новых образовательных учреждений и дальнейшему развитию посёлков района.

Команда Ново-Савинского района продолжит отвечать за поддержание комфортной среды, высадку деревьев, создание велодорожек и тд.

Бывший глава администрации районов Тимур Алибаев теперь займёт должность ректора Казанского национального исследовательского технического университета имени А. Н. Туполева — КАИ.

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