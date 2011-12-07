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Татарстанцы высказались по поводу экокластера «Камское Устье»

Жителям показали финальную концепцию экокластера.

Участники дирекции по развитию природных территорий и экотуризма фонда «Институт развития городов РТ» провели общественное обсуждение строительства экокластера «Камское Устье» с местными жителями Камско-Устьинского района, сообщается в Instagram-аккаунте дирекции по развитию экотуризма в РТ. 

Жителям показали финальную концепцию экокластера, а они поделились своим мнением по поводу проекта. В обсуждении смог принять участие любой желающий.

Основными направлениями, на которые было обращено внимание, была парковка, которую жители попросили перенести подальше от берега, лестница, перенос которой также обсуждался на собрании и совершенствование связи у входа в пещеру.

Основной целью проекта является создание комфортного и безопасного отдыха для туристов.

КВ
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