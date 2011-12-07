Казанский аэропорт запустил на лето новые рейсы

Международный аэропорт Казани в текущем летнем сезоне предлагает пассажирам различные направления и маршруты. Часть из них обслуживается авиакомпанией Nordwind Airlines. Подробнее о ее сотрудничестве с Казанским аэропртом рассказали в ходе пресс-конференции Председатель Госкомитета РТ по туризму Сергей Иванов, заместитель генерального директора авиакомпании Nordwind Airlines, коммерческий директор Антон Маттис и директор по стратегическому развитию Международного аэропорта «Казань» Андрей Лопатин.

На данный момент авиакомпания предлагает около 330 рейсов из Казани, включая два новых направления в Мурманск и Санкт-Петербург.

При этом Антон Маттис отметил, что в ближайшем будущем планируется открыть прямые рейсы в Минск, Ереван, Бишкек, Душанбе, Худжанд, Баку, Алматы и Нур-Султан. Вылеты в Казахстан начнутся после снятия ковидных ограничений.

«Количество этих рейсов будет зависеть от разрешительной системы исключительно», — прокомментировал представитель авиакомпании.

Сергей Иванов отметил значимость развития авиаперевозок в Татарстане.

«Если продумана удобная транспортная логистика, то в регионе начинает формироваться туристический поток. Для нас важно появление новых направлений. Регионы, в которые отрываются рейсы, мы рассматриваем с точки зрения возможности привезти оттуда туристов. Это для нас новый рынок», — отметил Председатель Госкомитета РТ по туризму.

Следует отметить, что Казанский аэропорт продолжает работать в условиях санитарно-эпидемиологических ограничений. Однако снижение пассажиропотока осталось позади.

«Относительно показателей 2019 года мы теряем немного, буквально 1,5%. Но напомню, что 2019 год стал в истории аэропорта рекордным: было обслужено 3,4 млн пассажиров. Поэтому ожидаем, что в текущем году приблизимся к 3 млн пассажиров», — поделился надеждами Андрей Лопатин.