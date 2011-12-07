Власти Татарстана выбирают землю для строительства межмуниципальных приютов для бездомных животных

Правительство Татарстана сейчас занимается определением территории для строительства межмуниципальных приютов для бездомных животных. Об этом рассказала официальный представитель Казанского Кремля Лилия Галимова.

«Безусловно это будут бюджетные средства, когда сформируют по локациям где будут находится межмуниципальные (приюты — прим. Ред.), где потребности выше. Когда будут спроектированы (приюты — прим. Ред.), на основе проектирования будет понятно, о каких суммах будет идти речь», — сообщила Галимова.

Для определения территории власти будут оценивать остроту ситуации с бездомными животными, и исходя из этого параметра будет определена земля, где возведут межмуниципальные приюты, отметила она.

Напомним, тема приютов была поднята властями республики после несколько сообщений о нападении бродячих собак на людей. Так, в конце апреля собаки набросились на десятилетнего мальчика в посёлке Осиново. Ребёнок получил травмы и впал в кому. На сегодня врачи ДРКБ, куда был госпитализирован мальчик, готовят его к выписке.