Депутат Госсовета РТ внес законопроект о запрете «наливаек» в жилых домах

Депутат госсовета РТ внес Ильдар Шамилов внес законопроект о полном запрете продажи алкоголя в торговых объектах, расположенных в жилых домах. Соответствующий документ размещен на официальном портале госсовета РТ.

В пояснительной записке автор законопроекта уточнил, что действующий закон РТ допускает торговлю алкоголем в магазинах, расположенных в жилых домах, а это негативно влияет на снижение потребления алкоголя в Татарстане и формирует у подростков культуру распития спиртного «у дома».

По мнению Шамилова, законопроект «обеспечит снижение смертности от алкоголя в РТ, повысит пополняемость бюджетов муниципальных образований за счет новых поступлений в бюджет, в том числе по земельному налогу, снизит шаговую доступность алкогольной продукции для населения, изменит облик спальных районов республики в лучшую сторону, повысит сохранность объектов благоустройства городов и районов».

При вступлении законопроекта в силу, предполагается установить переходный период — 180 дней с даты официального опубликования.