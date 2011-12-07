В Казани открылась «Точка» - выставка работ народного художника Татарстана Шамиля Шайдуллина

Выставка расположилась на всех трех этажах галереи и состоит из трех разделов: «Я есть ВСЕ…», «Квантовый скачок» и «ВСЕ есть Я…»

- Эта выставка-лаборатория. Здесь представлены работы, созданные им за 40 лет - от 70-х годов прошлого столетия до совершенно новых полотен, которые зритель увидит впервые. В этих полотнах по-особенному раскрывается история Татарстана и России. Шамиль Муртазович не боится преодолевать квантовые скачки, он смело отметает старое, наработанное и пробует себя в новых жанрах, новых стилях. - подчеркнула директор Государственного музея изобразительных искусств РТ Розалия Нургалеева.

Наша справка

Шамиль Шайдуллин родился 1 августа 1947 года в деревне Берлек Тетюшского района Республики Татарстан. В 1968 году окончил Казанское художественное училище, в 1974 году – Ленинградский институт живописи, скульптуры и архитектуры им. И.Е.Репина, в 1980 году – творческую мастерскую живописи Российской академии художеств в Казани.