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В Казани открылась «Точка» - выставка работ народного художника Татарстана Шамиля Шайдуллина

В Галерее современного искусства Государственного музея изобразительных искусств РТ состоялось открытие персональной выставки заслуженного деятеля искусств Татарстана, народного художника Республики Татарстан, заслуженного художника России, лауреата Государственной премии РТ им. Г. Тукая Шамиля Шайдуллина – «Точка».

Выставка расположилась на всех трех этажах галереи и состоит из трех разделов: «Я есть ВСЕ…», «Квантовый скачок» и «ВСЕ есть Я…»

- Эта выставка-лаборатория. Здесь представлены работы, созданные им за 40 лет - от 70-х годов прошлого столетия до совершенно новых полотен, которые зритель увидит впервые. В этих полотнах по-особенному раскрывается история Татарстана и России. Шамиль Муртазович не боится преодолевать квантовые скачки, он смело отметает старое, наработанное и пробует себя в новых жанрах, новых стилях. - подчеркнула директор Государственного музея изобразительных искусств РТ Розалия Нургалеева.

Наша справка

Шамиль Шайдуллин родился 1 августа 1947 года в деревне Берлек Тетюшского района Республики Татарстан. В 1968 году окончил Казанское художественное училище, в 1974 году – Ленинградский институт живописи, скульптуры и архитектуры им. И.Е.Репина, в 1980 году – творческую мастерскую живописи Российской академии художеств в Казани.

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