И смех и грех: Артур Шамгунов о том, почему сложно развивать жанр стендапа в Казани

Предсказать, когда Казань сможет приблизиться по уровню заработка комиков к Москве, пока сложно. Но местные юмористы постараются сделать все возможное, чтобы это произошло как можно быстрее.

Один из создателей казанского стендап-клуба — комик Артур Шамгунов, недавно выпустивший часовой сольный концерт «Внутрениий ребенок» на канале Outside Stand Up, рассказал «Казанским ведомостям», почему решил развивать комедию в столице Татарстана, как сильно изменилась публика за это время, помогает ли государство становлению жанра и почему многие известные стендаперы до сих пор считают, что выступать в Казани — трудно.

«Ты либо переезжаешь туда, где есть индустрия, либо создаешь индустрию там, где ты живешь»

Артур признался, что заниматься стендапом в Москве было бы гораздо проще. Но несмотря на это, он выбрал путь развития этого жанра в Татарстане. «Так уж вышло, что в Казани у меня жена и дети», — отшучивается комик. Открыть стендап-клуб именно в Казани Артура во многом вдохновила любовь к городу и его жителям.

Варианта два: ты либо переезжаешь туда, где есть индустрия, либо создаешь индустрию там, где ты живешь. Не последний фактор при выборе места проживания и занятия стендапом играет тот факт, что я просто обожаю Казань. Мне здесь комфортно и жить, и развиваться, и люди мне нравятся. И здесь я видел свою перспективу

— стендап комик Артур Шамгунов

Первые попытки развивать жанр в Казани Артур предпринял еще в 2015 году, сразу же после своего переезда в столицу Татарстана из Нижнекамска. Тогда в городе не было никаких площадок для стендапа. Артуру вместе с другими комиками приходилось выступать в задымленных барах и кальянных города перед людьми, которые часто не понимали, куда они пришли и что происходит. Постепенно интерес жителей к новому жанру начал расти и комики стали задумываться о создании полноценного стендап-клуба.

Тогда далеко не все жители понимали, что такое стендап. Например, рассказывает Артур, на открытие стендап-клуба в Казани люди пришли в вечерних платьях, костюмах и дорогих украшениях. В то время как комики, соответствуя простоте жанра, были на сцене в джинсах и футболках. Несмотря на то, что сейчас популярность направления сильно возросла, большинство людей, посещающих концерты не только в Казани, но и в Москве, приходят на стендап впервые, говорит он.

Особенно популярны в Татарстане шутки с национальным колоритом. Если в Москве зрители более живо реагируют на политический юмор, то в Казани больше востребован материал на местную тему. Казанцы чаще всего смеются над шутками на бытовые темы и про национальные привычки.

«Если вас что-то может оскорбить, то не включайте и не смотрите это»

Стендап — довольно противоречивый жанр. В своих материалах комики поднимают разные темы, делятся своими мыслями, порой подобная манера подачи материала может показаться категоричной и даже грубой.

У казанской публики проблем с восприятием шуток не бывает. Зрители адекватно относятся к тому, что говорят комики. Но обид и недопонимания избежать все равно не получается. Если люди, приходящие в стендап-клуб понимают, что все, что говорят со сцены, — всего лишь шутки, то те, кто смотрят эти выступления в интернете, не всегда осознают, что не стоит относиться ко всему сказанному так серьезно.

Люди понимают, куда идут, и реагируют хорошо. Но есть обратная сторона, что видео выступлений каким-то образом оказываются в телефонах или на экранах смартфонов у людей, которые не должны это видеть, которых это оскорбляет. И у них потом есть обиды и претензии. Но это вопрос не только в Татарстане стоит активно, но и в России

— стендап комик Артур Шамгунов

У комика нет задачи задеть или оскорбить кого-то, комик лишь хочет рассказать свой материал смешно и доступно. Но все равно обид и недопонимания избежать не получается. Артур признался, что за его творческую деятельность у него тоже возникали проблемы из-за неправильного понимания шуток вплоть до угроз физического насилия. При этом комик признал, что всегда расстраивается, когда его материал кого-то ранит и каждый раз готов извиниться лично перед тем, кого задело его выступление.

В нынешних условиях стендаперы должны понимать, что ничего не заканчивается смехом в стенах стендап-клуба. Комикам нужно думать о последствиях и о том, как на эту шутку могут отреагировать люди в интернете. Артура такое положение вещей не устраивает.

«Я с вами делюсь своими мыслями, идеями, приколами, глупостями, чтобы вы прямо сейчас здесь посмеялись. Но это должно ограничиваться выступлением или той аудиторией, которая это посмотрит и которая понимает, что она включает. Пожалуйста, если вас что-то может оскорбить, то не включайте и не смотрите это. А если вдруг вы посмотрели или вам кто-то показал, и вам пришлось это увидеть, то извините, пожалуйста», — говорит Шамгунов.

Самоцензура и уголовная ответственность: почему сейчас сложно писать материал

Сейчас Артур, как и другие комики, вынужден сам цензурировать свои шутки, что само по себе противоречит природе и сущности стендапа. Этот жанр предполагает свободу мысли, открытое озвучивание своих проблем и переживаний. Но в нынешний условиях комики вынуждены сильно ограничивать себя.

«Иногда ты выходишь на сцену и думаешь: «Я же комик, хочу быть свободным. В этом же и есть смысл. И я об этом говорю. А потом уходишь со сцены и опять боишься: «Блин, я это сказал, что теперь будет?», — рассказывает стендап-комик.

Публика — единственный критик материала комиков. Если аудитория отреагировала на шутки смехом, значит, в словах юмориста нет ничего оскорбительного. Шутки комиков не должны выходить за пределы шоу и получать оценку от тех, кто не понимает подобного юмора.

Если ты выходишь и говоришь оскорбительные вещи про женщин, зал от тебя сам отвернется. Почему потом это оценивать где-то? «Вот он пошутил про домашнее насилие в стендап-клубе. А я здесь, сидя на диване, сейчас страдаю». Так он не пришел к тебе. Он тебе ничего и не говорил. Он говорил это там и тем людям. Почему вы вообще вырываете из контекста?

— стендап комик Артур Шамгунов.

Особое непонимание вызывает уголовное преследование комиков и угрозы физической расправы за шутки, а таких случаев в последнее время становится все больше и больше.

«Что происходит в Америке? Они говорят что-то оскорбительное, их аудитория сама же съедает. Почему у нас это не оставляют на общество? Непонятно. Буллинг — это тоже не хорошо, в том числе и информационный. Но почему мы за шутки должны уголовно наказывать людей, я не понимаю. Или почему комики должны себе охрану нанимать, я тоже не понимаю», — рассуждает Шамгунов.

«У нас не правительство, а event-агентство»

Отличительная черта казанской публики — ее избалованность и требовательность. Если в других городах люди встречают артистов восторженно и радостно, то в Казани зрители относятся к выступающим более предвзято.

«В Казани публика требовательная. Когда выступаешь в каком-нибудь Ростове, Чебоксарах, Тольятти, люди просто рады, что какая-то движуха происходит. В Казани люди просто: „Ну ты, давай, удивляй, мы тут себе цену знаем“. Но с открытием стендап-клуба эта стена уже пробита, люди уже потихоньку понимают, что они пришли посмеяться», — рассказывает стендапер.

Также зрители Казани довольно пренебрежительно относятся к местным стендап-комикам. Билеты на выступления казанских юмористов раскупаются гораздо хуже, несмотря на более низкую цену и не уступающее столичным комикам качество материала.

«Мы ставим шоу с местными комиками, и билеты дешевле. Но не потому что шоу хуже, а потому что у нас нет расходов по гостинице, по перелетам комикам, и гонорары у комиков в штате немного другие. Я потом смотрю продажи, и люди за дорого покупают билеты быстрее, чем за дешево. Может, тогда дороже билет сделать, чтобы они понимали?» — рассказывает Шамгунов.

Артур признался, что выступления казанских комиков в Москве на более популярных и знаменитых площадках вызывают больше восторга и эмоций у столичной публики, чем у зрителей в Казани.

«Мы делаем казанское шоу в StandUp Store, это клуб в Москве, где выступают комики с ТНТ, там билеты разлетаются, все говорят: „Круто, ребята из казанского стендап-клуба приехали“. А в своем клубе люди такие: „Ну не знаю, давай дадим им шанс“. При том, что они так любят город и ценят себя, почему так не любят и не ценят артистов, которые выросли в этом городе?» — задается вопросом Артур.

Категоричность и требовательность казанской публики Артур связывает с большим количеством мероприятий мирового масштаба, проводимых в столице Татарстана.

Что еще в этом мире есть, чего не происходило в Казани? Самолеты над рекой летают, концерты в Ледовом дворце — вам, пожалуйста, кто угодно хоть когда приедет. Олимпиаду мы еще только не провели, но по-моему, тоже вопрос времени. У нас же не правительство, а event-агентство

Что еще в этом мире есть, чего не происходило в Казани? Самолеты над рекой летают, концерты в Ледовом дворце — вам, пожалуйста, кто угодно хоть когда приедет. Олимпиаду мы еще только не провели, но по-моему, тоже вопрос времени. У нас же не правительство, а event-агентство

— стендап комик Артур Шамгунов.

Согласен с Артуром и стендап-комик, участник шоу StandUp на телеканале ТНТ Стас Старовойтов. Выступать в Казани сложно даже известным и профессиональным комикам, привыкшим к разной публике. В одни из первых гастролей в Казань стендаперы из программы StandUp были поражены, насколько холодно их встретили жители города.

«Причем у нас сначала было выступление в Уфе, а потом в Казани. В Уфе все прошло замечательно, а в Казани реакции никакой. Публика была очень холодной», — отметил Старовойтов

Сейчас ситуация начала меняется. Постепенно люди стали понимать, что стендап — это максимально свободный и демократичный жанр, а стендап-клуб — место, где ты можешь максимально расслабиться.

«Мне даже Нурлан Сабуров в этот раз сказал: „Как же сильно за год публика изменилась. Насколько они стали раскрепощенее даже на больших площадках. Вообще круто!“ Значит, что-то полезное мы сделали», — подчеркнул Шамгунов.

«Зачем государство должно вкладываться в то, чтобы его меняли?»: как поддерживают жанр стендапа

Казанские комики часто организовывают различные мероприятия в городе. Одно из таких — ежегодный стендап-фестиваль, который появился еще задолго до открытия стендап-клуба. Концерты фестиваля — бесплатны, при этом в город с выступлениями приезжают известные комики из самых разных городов России. Кроме того, победители получают подарки и денежные призы. Поэтому провести подобное мероприятие в городе — очень затратно. Раньше деньги на его организацию выделяло Министерство молодежи РТ, но последний фестиваль прошел без республиканской поддержки.

«Минмол [Татарстана] нас поддерживал, за это мы им очень благодарны. Но последний фестиваль был без поддержки минмола. Я выиграл грант на Тавриде у Росмолодежи именно на фестиваль, то есть они его финансировали. Но сам фестиваль, к большому сожалению стоит гораздо дороже, чем нам выделяют денег», — поделился Артур.

Но Артур считает, что отсутствие достаточной государственной поддержки для стендап комедии вполне объяснимо и оправданно.

«Если мы расцениваем государство, как орган, который помогает населению, то, наверное, государство должно поддерживать стендап. Но если мы рассматриваем государство реально, как оно существует, то нет. Потому что тебе дадут сегодня деньги и скажут: «Мы что, тебе дали деньги, чтобы ты выходил и жаловался, где мы опять что-то не эффективно сделали? Зачем государство должно вкладываться в то, чтобы его меняли?» — говорит Шамгунов.

По его мнению, государственная поддержка превратила бы стендап в еще один правительственный рупор. В нашей стране достаточно тех, кто доносит мысли государства к населению, уверен стендапер. У стендапа другая функция: с помощью шуток граждане делятся своими размышлениями с обществом и властью в том числе.

«В Казани стендап-клуб — это не про деньги, это про выживание»: сколько зарабатывают комики

Несмотря на популярность стендапа, «комедия», как жанр называют сами комики, все еще не стала единственным источником заработка юмориста. Гонорары стендаперов и прибыль клуба пока оставляют желать большего.

«Резиденты получают сильно меньше, чем мы хотели бы платить и чем они хотели бы получать. Сказать, что мы превратили это в заработок и способ выживания, конечно же, нельзя. Работая в клубе, ты не заработаешь себе на жизнь пока 100%», — признается Шамгунов.

Площадок для занятием комедией в городе стало гораздо больше, сейчас у стендаперов есть возможность выступать чаще и готовить более качественный материал, отметил московский комик Стас Старовойтов.

Но даже это не помогает остановить творческую миграцию юмористов в Москву. Казанские комики, набравшись опыта, все равно переезжают в столицу России. По их мнению, там все еще больше возможностей для развития в этом жанре. Артур к такой ситуации относится нормально, более того, считает, что переезд комиков в Москву — показатель недостаточной эффективности работы казанского стендап-клуба.

«Значит, мы пока еще что-то не доделали, не успели сделать то, что хотели. Я понимаю, что пока неравные условия. Я понимаю, значит, надо еще больше стараться, делать. Просто я сам комик, и мне гораздо больше нравится выступать. К сожалению, не хватает сил заниматься и тем, и тем. Но пока, сколько могу, буду стараться и организовывать, и выступать. Но еще же надо где-то зарабатывать» — говорит он.

Предсказать, когда Казань сможет приблизиться по уровню заработка комиков к Москве, пока сложно. Но местные юмористы постараются сделать все возможное, чтобы это произошло как можно быстрее.

В Казани стендап-клуб — это не про деньги, это про выживание. С точки зрения бизнеса, это пока абсолютно не коммерческая история. В этом мире сложно что-то загадывать. Завтра выяснится, что коронавирус передается через шутки, и все закончится. Я уже ничему не удивлюсь, к сожалению. Я могу сказать только, что мы сделаем все, чтобы это случилось как можно скорее

— стендап комик Артур Шамгунов.