Рубрики
Редакция
Мы в социальных сетях

Адрес редакции: 420066, г. Казань,

ул. Чистопольская, д. 5

Учредитель СМИ: АО «ТАТМЕДИА»


Телефоны редакции:

Приемная: (843) 562-64-30

Рекламный отдел: (843) 562-64-35

info@kazved.ru

По вашему запросу ничего не найдено, вы можете изменить указанные параметры

Кирилл Доронин заявил, что вкладчики «Финико» начнут получать деньги сегодня вечером

Ранее основатель компании намекнул на закрытие компании.

Один из основателей компании «Финико», которую Центробанк РФ признал финансовой пирамидой. заявил, что вкладчики начнут получать деньги уже сегодня или завтра. Об этом Кирилл Доронин рассказал в своем Инстаграмме.

«Выплаты у нас пойдут с завтрашнего дня, либо сегодня вечером», — сказал Доронин.

Напомним, что один из основателей «Финико» написал заявление в МВД РФ о том, что его партнеры не выходят на связь, а также намекнул на закрытие компании. Подробнее о происходящем в нашем материале

КВ
Лента новостей