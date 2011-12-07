Менеджер МакSим рассказала о состоянии певицы

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Певица МакSим по-прежнему находится в медикаментозной коме, но ее состояние стабильное, без ухудшений. Об этом рассказала официальный представитель певицы Маргарита Соколова.
«Состояние стабильно тяжелое. Но без ухудшений. Прогнозировать врачи ничего не могут. Все возможное и невозможное предпринимают», — заявила менеджер певицы.
Менеджер добавила, что не собирается отвечать на некорректно заданные вопросы, и попросила «не лезть под кожу».
Ранее «Казанские ведомости» писали о наметившейся положительной динамике в состоянии артистки.