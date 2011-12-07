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Минниханов: Центр «Бердэмлек» поспособствует сохранению татарского языка

Новый исламский центр открыли в селе Высокая Гора.

Президент РТ Рустам Минниханов принял участие в церемонии открытия исламского центра «Бердэмлек» в селе Высокогорского района республики. Об этом сообщила пресс-служба руководителя РТ.

«Центр „Бердэмлек“ будет способствовать сохранению традиционных духовно-нравственных ценностей, татарского языка и исламской культуры. Отрадно, что большое внимание уделяется вопросам образования», — отметил Минниханов.

В исламском центре планируют проводить образовательные мероприятия для детей и курсы повышения квалификации для местных имамов. Также в «Бердэмлек» хотят разместить мухтасибат.

Президенту Татарстана рассказали, что одновременно в учебных классах смогут учиться до 60 детей, после чего он предложил открыть здесь филиал одного из ведущих казанских медресе. 

КВ
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