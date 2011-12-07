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На Казанской телебашне в честь Курбан-байрама включится праздничная подсветка

Подсветку жители города смогут увидеть сегодня, 19 июля, с 21.00 до 23.00.

В честь Курбан-байрама в столице Татарстана зажжется праздничная подсветка. Включит ее сегодня на Казанской телебашне республиканский филиал РТРС.

Хоть и главные торжества намечены на 20 июля, Праздник жертвоприношения начинается сегодня вечером 19 июля. Увидеть подсветку жители города смогут с 21.00 до 23.00.   

Ранее «Казанские ведомости» писали, когда в мечетях города начнется праздничный намаз. Общественный транспорт в Казани начнет работать в 2:30 утра. 

КВ
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