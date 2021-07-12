Оклад чудотворной иконы передали из Нацмузея РТ в воссозданный Богородицкий собор

Серебряная с позолотой риза-оклад передана из фондов Национального музея РТ Казанской епархии для размещения в воссозданном соборе Казанской иконы Божией Матери. Его открытие пройдет в эту среду, 21 июля.

Риза станет настоящим мостом между прошлым и настоящим. Об этом на церемонии передачи сказал митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл.

«Собор совершенно новый, а это внутренняя связь, которая идет от того образа, который был прославлен здесь, в Казани. Все соприкасалось с этим образом, люди это видели как единое целое. Это настоящий мост как благословение божие из того времени в новый собор. Для нас это очень большая радость», — сказал священнослужитель.

По его словам, риза будет напоминать о том, какой величественный был храм, как любили люди бога, как сейчас эта внутренняя связь передается в жизнь. Помимо оклада собору также передали Ватиканский список с Казанской иконы Божией Матери. В новом храме они будут хранится недалеко друг от друга.

Ранее Национальный музей РТ безвозмездно застраховал серебряную ризу из 20 килограммов серебра с позолотой и жемчугом на 250 млн рублей.