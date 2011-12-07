В челнинском дельфинарии впервые родился морской котик

В дельфинарии Набережных Челнов впервые родился южноафриканский морской котик. Об этом сообщила пресс-служба администрации города в социальных сетях.

«Его рождение в искусственных условиях — событие, которое можно назвать чудом», — сказано в публикации. При родах морской котик весил примерно 1,2 кг, а сейчас он подрос до 1,6 кг. Родители малыша родом из Уругвая. В Челнах они проживают и выступают вот уже четыре года.

Пол родившегося морского котика пока не известен. Для этого позже среди челнинцев по традиции будет объявлен конкурс. Известно, что имя будет начинаться на букву В.

За все время существования дельфинария городе родились четыре дельфина-афалина, а рождение морского котика произошло впервые.