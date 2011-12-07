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В Казани в два раза вырос спрос на садовые товары

Назван топ-10 самых популярных товаров среди дачников в Казани.

Жители столицы республики Татарстан в июне этого года стали чаще покупать садовые принадлежности, чем в прошлом году. Об этом корреспонденту «Казанских ведомостей» сообщили в пресс-службе AliExpress.

«Садовые товары казанцы заказывали в прошлом месяце в два раза больше, чем в аналогичном периоде 2020 года» — по статистике интернет-магазина.

Дачники Казани стремятся облагородить и автоматизировать дачное пространство, чтобы уделять больше время загородному отдыху, подчеркнули в пресс-службе.

Лидерами товаров для облегчения дачных забот в Казани стали автоматические таймеры полива, вращающиеся насадки для распыления воды, сменные воздушные фильтры для газонокосилки, ультразвуковые отпугиватели кротов и крыс и электрические опрыскиватели. В этот топ вошли контейнеры для рассады, уличные цветочные горшки, антимоскитные браслеты и миниатюрные фонтаны на солнечной батарее.

Также казанцы в июне активно покупали шторы, жалюзи и солнцезащитные ставни (рост в 20 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года), товары для хранения и организации домашнего пространства (рост в 9,6 раз), домашний текстиль (рост в два раза), отметили в пресс-службе.

КВ
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