Замминистра здравоохранения РТ о иммунизации населения: Вакцины хватит на всех

Замначальника Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина заявила, что желающих привиться от гриппа в Татарстане может оказаться больше запланированного.

На пресс-конференции Авдонина сообщила, что как только поступит вакцина, Минздрав и Роспотребнадзор республики дадут старт кампании по иммунизации населения. Процедура бесплатна. Поэтому, по ее предположению, желающих сделать прививки будет больше.

Также выступил замминистра здравоохранения РТ Владимир Жаворонков. Он подчеркнул, что идти в поликлиники до осени пока не стоит, дабы избежать большой нагрузки на медперсонал. К тому же, пойти делать вакцину сейчас, как он сказал, бесполезно, поскольку медицинские бригады еще не сформированы.

«Вакцины хватит на всех. То, что кто-то придет пораньше, совершенно не означает, что тем, кто придет попозже, ничего не достанется», – заявил Жаворонкова.