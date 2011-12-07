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Замминистра здравоохранения РТ о иммунизации населения: Вакцины хватит на всех

В республиканском Минздраве рассказали, что уже сейчас татарстанцы приходят в поликлиники с просьбой сделать прививку.

Замначальника Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина заявила, что желающих привиться от гриппа в Татарстане может оказаться больше запланированного.

На пресс-конференции Авдонина сообщила, что как только поступит вакцина, Минздрав и Роспотребнадзор республики дадут старт кампании по иммунизации населения. Процедура бесплатна. Поэтому, по ее предположению, желающих сделать прививки будет больше.

Также выступил замминистра здравоохранения РТ Владимир Жаворонков. Он подчеркнул, что идти в поликлиники до осени пока не стоит, дабы избежать большой нагрузки на медперсонал. К тому же, пойти делать вакцину сейчас, как он сказал, бесполезно, поскольку медицинские бригады еще не сформированы.

«Вакцины хватит на всех. То, что кто-то придет пораньше, совершенно не означает, что тем, кто придет попозже, ничего не достанется», – заявил Жаворонкова.   

КВ
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