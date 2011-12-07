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Жители Татарстана могут поделиться своими историями о флаге России

Республика присоединилась к всероссийской акции.

В стране проходит акция «Мой флаг, моя история», приуроченная ко Дню государственного флага РФ, сообщает пресс-служба мэрии Казани.

Татарстанцы также могут присоединиться к ней, выложив в соцсетях посты со своими личными историями, связанными с триколором России. Пост также должен содержать фотографию или видео с изображением флага страны и хештеги #МойФлагМояИстория и #ДеньФлага.

В рамках акции 21 и 22 августа будет проведен конкурс на лучшую историю.

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