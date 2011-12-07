Мир, оберегаемый от чужих глаз

Почти двухчасовая прогулка по красивой вечерней Старо-Татарской слободе оказалась очень познавательной и увлекательной. Началась она на набережной озера Кабан. Казань четко делилась на деловой район и спальный. Район Сенного базара и чуть дальше, где сейчас современная улица Баумана, был деловой, торговой частью города, где люди работали, торговали, заключали сделки, а в Старо-Татарской жили. Там — внешний мир, а здесь — внутренний, который оберегали от чужих глаз. Снаружи в татарский дом зайти было невозможно: вход был только через внутренний двор.

Мы побывали на внутреннем дворе усадьбы Сабитовых. Это памятник жилой архитектуры второй половины XIX века. В 1908–1910 годах в доме проходили встречи членов неофициального объединения татарской интеллигенции «Восточный клуб». А в 1918 году здесь обосновался штаб Первого Мусульманского социалистического полка. Несколько лет назад историческая усадьба была отреставрирована.

Как рассказала гид, быт татарской женщины складывался непросто. Ей приходилось содержать дом, воспитывать детей. По статистическим данным, в начале XIX века татарки в среднем жили всего до 22 лет. Многие умирали при родах, потому что врачей к ним не допускали. Кстати, высокая смертность женщин была одной из причин многоженства.

Многоженство и развод: как это было

Тема многоженства экскурсантов заинтересовала. Ислам разрешает многоженство. Четвертая сура Корана, которая так и называется «Женщина», гласит, что мусульманину можно жениться на двух, трех, четырех женщинах. Но при этом надо стараться уделять внимание каждой жене, чтобы женщина, выйдя замуж, не чувствовала себя незамужней.

— При изучении ревизских сказок Казанской губернии видишь, что были мужчины, которые имели несколько жен одновременно. Обычно разница в возрасте между мужем и женой была значительная. И часто, когда мужчина умирал, молодая вдова выходила замуж за его брата — так дети оставались в родной семье, а не уходили под опеку чужого человека, за которого могла выйти замуж женщина, — рассказала Наиля Мамбетова. — О детях в татарских семьях заботились. Например, всем известно, для того чтобы расстаться с женой, мусульманину было достаточно трижды сказать: «Я с тобой развожусь. Ты свободна». После этого отношения между мужчиной и женщиной прекращались, но жена продолжала жить в доме мужа еще несколько месяцев. Это время давалось для того, чтобы понять, беременна она или нет. Если женщина после развода быстро выйдет замуж за другого мужчину и окажется, что она беременна, то будет непонятно, кто отец ее ребенка: бывший муж или новый. Ясность в этом вопросе была необходима, чтобы защитить права еще не родившегося ребенка.

Пятая жена Сулеймана Аитова

Мы вышли на улицу Каюма Насыри, к дому, где с 1858 по 1889 год жил татарский мыслитель, ученый-историк, философ и просветитель Шигабутдин Марджани. Здесь наш экскурсовод рассказала о судьбе женщины-просветительницы Фатихе Аитовой.

Фатиха — дочь троицкого купца-миллионера Аита Яушева. Совсем юной она вышла замуж за богатого купца Сулеймана Аитова, который был значительно старше ее. Фатиха мечтала построить школу для девочек-мусульманок и согласилась стать женой Аитова при условии, что он поможет ей в строительстве школы. До этой женитьбы у Султана Аитова было четыре жены, и все они умерли при родах. Пятая жена Фатиха родила ему пять детей. Молодая мама не отказалась от своей мечты — школы. 27 августа 1909 года начальная школа для обучения татарских девочек мусульманской религии с обучением их русскому языку и русской грамоте была открыта. В первый год в школе обучались 85 учениц, в 1913 — 14 годах — 220.

С большими трудностями Фатиха Аитова столкнулась при открытии средней восьмилетней школы. Для этого она специально ездила в Санкт-Петербург, добилась приема у министра народного просвещения. В результате 4 марта 1916 года было получено разрешение попечителя открыть в Казани частное среднее учебное заведение для девочек-магометанок с условием обязательного изучения русской словесности. Открытие состоялось 29 октября 1916 года. Девочек в гимназию набирали из небогатых семей и давали им отличное образование.

За татарской невестой — в Казань

На рубеже XIX–XX веков татарские девушки считались завидными невестами. Даже поговорка такая была: «От судьбы не жди подарка лучше, чем жена-татарка». И это не случайно. Татарки красивые, воспитанные, образованные, хозяйственные — именно о такой жене мечтает каждый мужчина.

В поисках жены-татарки в Казань приезжали мужчины из разных регионов Российской империи. За помощью в этом деликатном деле они обращались к свахам. Но нередко доверчивые женихи попадали на удочку брачных аферистов. Об этих историях писали местные газеты тех лет. Например, три парня из Туркестана нашли по объявлению сваху. Им быстро подыскали невест. Гости немаленькие деньги заплатили свахе и за обряд бракосочетания — никах. Но после никаха невесты сбежали. Так выяснилось, что свадьба ненастоящая, имам ненастоящий — его роль исполнил член хорошо сработавшейся группы мошенников, которые разыграли настоящий спектакль со сватовством и свадьбой. В общем, парни остались без денег и жен. Хочется верить, что потом они все-таки нашли свою судьбу.