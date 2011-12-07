В Казани пошел кастинг на шоу о «потеряшках»: кто и с какими мечтами приходит на ТВ

На российских телеканалах много программ, которые помогают людям справиться с жизненными проблемами. Обычно на проекты приглашают немедийных людей и вместе с гостями и экспертами обсуждают трудности героев. Также существует реалити-шоу, которые тоже ориентированы на помощь людям.

Подобные программы по замыслу призваны помогать своим героям. Но что же мы видим, когда смотрим известную программу «Мужское и Женское»? Крики, драки, шутки и колкости со стороны ведущих, а также неуважительное отношение к приглашенным.

На программу зовут в основном людей из глубоких провинций, чтобы высмеять их и показать народу очередную дикую историю. Возникает чувство, что шоу подобного рода созданы не для помощи, а для цирка. Ведущие и эксперты — провокаторы, зрители в зале — охающая массовка, а герои — клоуны, ради которых все собрались. Однако, то шоу, на кастинге которого мы побывали, явно отличается.

Багаж грустных историй в обмен на счастье

В Казани прошел кастинг программы «Новый День» от телеканала ТВ-3. В маленькую студию танцев, задействованную в кастинге, приходили женщины всех возрастов. По данным организатора, кастинг посетили более 100 потенциальных героинь.

«Программа про „потеряшек“ — о женщинах, которые не могут найти свое предназначение в жизни. И это не только про профессиональные качества, но и просто о тяжелом душевном состоянии героинь», — поделилась с нами продюсер шоу Ирина Кульдишова.

Девушки приносили с собой на кастинг багаж жизненных трудностей и разочарований. Почти у каждой были проблемы в семье и у каждой отсутствовала вера и любовь к себе. Но они признавались, что верят в то, что им смогут помочь справиться со всеми проблемами.

«Сейчас мне 41 год, у меня трое детей и муж. Чувствую, что в погоне за семейным уютом я потеряла себя и не удовлетворена тем, как я живу. Мне хочется найти себя и свое предназначение, чтобы жизнь заиграла новыми красками. Пройду ли я кастинг или нет — не знаю, это вопрос бизнеса», — призналась одна из участниц.

Чтобы попасть на шоу, нужно доказать, что тебе это действительно необходимо и ты не знаешь дальнейшего пути и действий. При этом героиня должна максимально открыться и быть искренней на кастинге. Для программы важно найти не просто грустную историю, а в первую очередь четко сформулированную. Важно «заставить» зрителя прочувствовать каждую девушку и проникнуться её историей.

Соперничество — культура русских женщин

Это одна из первых программ, которые борются с мизогинией — соперничеством и неприязнью представительниц женского пола друг к другу. Женщина нужна женщина, утверждает ведущая реалити-шоу Ана Мавричева.

«О проблемах женщин не принято говорить вслух. Если тебя бьют, то виновата ты сама. Культуры взаимопомощи женщин в нашей стране просто нет. Девушки рады, когда у другой все плохо, и они никогда не подставят ей плечо помощи. Культура соперничества между женщинами — это особенность русскоязычного народа», — говорит ведущая.

Данное же шоу учит женщин не быть против друг друга, а быть за другую или других. В этом им активно помогает как ведущая, так и приглашенные специалисты.

Сходить в театр — мечта современной женщины

По сюжету программы у девушек есть возможность выбрать десять заветных желаний и их выполнят ведущие программы. По словам продюсера шоу, желания девушек, к сожалению, обычно весьма примитивны и еще ни разу не было такого, что у программы не получилось воплотить их в реальность.

«Девушки пишут супербанальные желания — сходить в театр или посмотреть закат на Воробьевых горах. Непонятно, что им мешает сделать это вне программы», — недоумевает Кульдишова.

В новом сезоне шоу «Новый день» на ТВ-3 будет известно, сколько участниц из Казани прошли кастинг и стали героинями шоу, а также — какие их мечты исполнятся и как это поможет им обрести новую себя.