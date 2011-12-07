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В Казани житель Марий Эл угнал автомобиль и сдал его в металлолом

Мужчину приговорили к 2,5 годам лишения свободы.

Ранее судимого 39-летнего выходца республики Марий Эл признали виновным в совершении кражи легковушки. Об этом сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

Мужчина угнал автомобиль ВАЗ-2106 в конце апреля 2020 года. Он погрузил машину в КАМАЗ, после чего отвез ее в пункт сдачи металлолома. Также злоумышленник украл велосипед из подъезда на улице Пугачевской. 

Свою вину мужчина признал, но ущерб в 32 тыс. рублей не возместил. Виновный приговорен к 2,5 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

КВ
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