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В здании КНИТУ-КАИ на Большой Красной обнаружили подозрительный предмет

Вызов оказался ложным.

В здании КНИТУ-КАИ обнаружили подозрительный предмет. В учебное заведение приехали сотрудники МВД и пожарная машина. Об этом корреспонденту «Казанских ведомостей» рассказал собственный источник.

В помещении учебного заведения была найдена сумка. На место приехали сотрудники МВД и пожарные. Но вызов оказался ложным, сотрудникам правоохранительных органов удалось установить владельца, отметил собеседник издания. 

Ранее в Челнах задержали мужчину за ложное сообщение о взрывных устройствах в школах.

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