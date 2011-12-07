В здании КНИТУ-КАИ на Большой Красной обнаружили подозрительный предмет

В здании КНИТУ-КАИ обнаружили подозрительный предмет. В учебное заведение приехали сотрудники МВД и пожарная машина. Об этом корреспонденту «Казанских ведомостей» рассказал собственный источник.

В помещении учебного заведения была найдена сумка. На место приехали сотрудники МВД и пожарные. Но вызов оказался ложным, сотрудникам правоохранительных органов удалось установить владельца, отметил собеседник издания.

Ранее в Челнах задержали мужчину за ложное сообщение о взрывных устройствах в школах.