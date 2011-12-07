В «Салават Купере» продолжается строительство 11 квартала

В первом и пятом домах 11 квартала жилого комплекса также продолжаются строительные работы. Работы в долгостроях возобновились после смены подрядчика, проведенной по инициативе Госжилфонда при Президенте РТ, сообщает пресс-служба ведомства. В доме №11-5 устанавливают пластиковые окна и балконные двери, ведутся работы по устройству стяжки полов и установке вентиляции. В доме №11-1 строители также ведут работы по устройству стяжки полов, занимаются обустройством канализации, водоснабжения и отопления.