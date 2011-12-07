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В Татарстане заработала горячая линия по вопросам отопления

Номер телефона организованной Минстроем РТ горячей линии – 8 (843) 231-14-10.
В Татарстане начала работать горячая линия, по которой жители республики могут пожаловаться на проблемы с пуском тепла и оставить свои заявки. Об этом сообщает пресс-служба Минстроя РТ.Номер телефона организованной ведомством горячей линии – 8 (843) 231-14-10. Этот канал обратной связи должен поспособствовать принятию мер для устранения имеющихся недостатков.Актанышский, Апастовский, Мамадышский и Муслюмовский районы Татарстана уже подали тепло в социальные учреждения.В сообщении ведомства также отмечается, что норматив о начале отопительного сезона после того, как среднесуточная температура в 8 градусов или ниже продержится пять дней, носит рекомендательный характер. Тепло может быть подано раньше при наличии соответствующих заявок граждан. 
КВ
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