«Природа в городе/Город в природе» - тема первой проектной лаборатории «Город после»

Школа «Город после» — это серия проектных лабораторий для тех, кто занимается искусством в общественных городских пространствах. Тема первой проектной лаборатории — «Природа в городе/Город в природе». Ее кураторами стали архитектор Олена Гранкина и инженер садово-паркового строительства Игорь Сафиуллин. Творческий курс рассчитан до декабря. Работа будет проходить в двух командах, которые создадут два проекта. Возможно, эти проекты будут реализованы на улицах города.

Для того, чтобы стать участником проекта, необходимо пройти творческий конкурс. Заявки принимаются до 4 октября. Подробности можно узнать на сайте Института исследования стрит-арта.