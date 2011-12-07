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«Природа в городе/Город в природе» - тема первой проектной лаборатории «Город после»

Институт исследования стрит-арта в рамках паблик-арт программы «Сказки о золотых яблоках» открыл набор художников в первую проектную лабораторию необычной школы «Город после». Участие в проекте бесплатное.

Школа «Город после» — это серия проектных лабораторий для тех, кто занимается искусством в общественных городских пространствах. Тема первой проектной лаборатории — «Природа в городе/Город в природе». Ее кураторами стали архитектор Олена Гранкина и инженер садово-паркового строительства Игорь Сафиуллин. Творческий курс рассчитан до декабря. Работа будет проходить в двух командах, которые создадут два проекта. Возможно, эти проекты будут реализованы на улицах города.

Для того, чтобы стать участником проекта, необходимо пройти творческий конкурс. Заявки принимаются до 4 октября. Подробности можно узнать на сайте Института исследования стрит-арта. 

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