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Татарстанцев приглашают на сельхозярмарки

Торговые точки будут организованы в Казани, Набережных Челнах, Нижнекамске и в Зеленодольском районе.

Татарстанцев приглашают не сельскохозяйственные ярмарки, которые начнут работать с 19 сентября, сообщает пресс-служба минсельхозпрода РТ.

«Горожане смогут приобрести мясо, колбасную продукцию, разливное молоко, сыр, масло, яйца, овощи, мед, сахар, муку, крупы и другую фермерскую продукцию, привезенную сельхозпроизводителями из муниципальных районов Татарстана», — отмечается в сообщении.

Торговые точки будут организованы в Казани, Набережных Челнах, Нижнекамске и в Зеленодольском районе.

Напомним, что в Казани сельхозярмарки будут работать на 14 площадках во всех районах города. 

КВ
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