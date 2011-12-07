В Казани открылся II фестиваль самозанятых

В Казани в Горкинско-Ометьевском лесу проходит II фестиваль самозанятых. На площадке парка развернулась масштабная ярмарка под открытым небом, на которой представлена продукция от самозанятых граждан, сообщает ИА «Татар-информ».

«Это люди, которые благодаря своим навыкам умеют создавать продукцию, и они решили вступить в правильные отношения с государством. В качестве поддержки государство установило для них специальный налоговый режим с беспрецедентно низкими ставками и максимально прозрачным механизмом работы», — отметил первый замминистра экономики РТ Рустем Сибгатуллин.

Фестиваль продлится два дня. На фестивале, кроме ярмарки, пройдет деловая программа с форумом, в рамках которых детально разберут успешные проекты.

Напомним, в Татарстане в качестве самозанятых зарегистрированы около 80 тыс. граждан.