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Исследование: эволюционировавший коронавирус лучше переносится по воздуху

Ученые проанализировали 49 случаев заражения разными штаммами COVID-19.

Ученые из Университета Мэриленда (США) выяснили, что мутировавший коронавирус лучше переносится по воздуху. Исследование опубликовано в Clinical Infectious Diseases.

Всего было проанализировано 49 случаев заражения разными штаммами. Заразившиеся коронавирусом люди в рамках эксперимента читали алфавит, либо пели короткую песню. Выяснилось, что те, кто болел альфа-штаммом, выдыхали до 100 раз больше вирусных частиц, чем те, кто болел классическим коронавирусом.

«Мы знаем, что „Дельта“ даже более заразна, чем „Альфа“», — заявили авторы работы.

Ранее инфекционист Евгений Тимаков заявил, что этой осенью заболеваемость COVID-19 станет меньше, чем годом ранее.

КВ
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