Исследование: эволюционировавший коронавирус лучше переносится по воздуху

Ученые из Университета Мэриленда (США) выяснили, что мутировавший коронавирус лучше переносится по воздуху. Исследование опубликовано в Clinical Infectious Diseases.

Всего было проанализировано 49 случаев заражения разными штаммами. Заразившиеся коронавирусом люди в рамках эксперимента читали алфавит, либо пели короткую песню. Выяснилось, что те, кто болел альфа-штаммом, выдыхали до 100 раз больше вирусных частиц, чем те, кто болел классическим коронавирусом.

«Мы знаем, что „Дельта“ даже более заразна, чем „Альфа“», — заявили авторы работы.

Ранее инфекционист Евгений Тимаков заявил, что этой осенью заболеваемость COVID-19 станет меньше, чем годом ранее.