Кондратьев: Выборы в Татарстане проходят в штатном режиме

Выборы депутатов Государственной Думы России в Татарстане проходят в штатном режиме. Жалоб о нарушении избирательного законодательства в республике в ЦИК РТ не поступало. Об этом журналистам на пресс-конференции в едином информационном центре рассказал председатель Центральной избирательной комиссии республики Андрей Кондратьев.

«В целом, все идет штатно. <…> По всем заявлениям оперативно проводятся проверки. Обращения были, жалоб на нарушения избирательного законодательства на этот момент в ЦИК не поступало», — сказал Кондратьев.

Все обращения обрабатываются оперативно, регулярно организовываются выезды на участки для проверки прозрачности голосования, отметил спикер.

Напомним, явка на выборы в Татарстане на второй день голосования составила 57,5%.