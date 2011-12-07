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Кондратьев: Выборы в Татарстане проходят в штатном режиме

Жалоб о нарушении избирательного законодательства в республике в ЦИК РТ не поступало.

Выборы депутатов Государственной Думы России в Татарстане проходят в штатном режиме. Жалоб о нарушении избирательного законодательства в республике в ЦИК РТ не поступало. Об этом журналистам на пресс-конференции в едином информационном центре рассказал председатель Центральной избирательной комиссии республики Андрей Кондратьев.

«В целом, все идет штатно. <…> По всем заявлениям оперативно проводятся проверки. Обращения были, жалоб на нарушения избирательного законодательства на этот момент в ЦИК не поступало», — сказал Кондратьев.

Все обращения обрабатываются оперативно, регулярно организовываются выезды на участки для проверки прозрачности голосования, отметил спикер.

Напомним, явка на выборы в Татарстане на второй день голосования составила 57,5%.

КВ
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