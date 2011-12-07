В Челнах 61-летний мужчина выиграл iPhone, проголосовав на выборах

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В Набережных Челнах 61-летний Раиль, Ишмухаметов стал победителем розыгрыша iPhone. Он принял участие в конкурсе «Мой Татарстан». Об этом сообщают «Челнинские известия».
Раиль проголосовал на своем участке и выложил фото с внуками на свою страницу во «ВКонтакте» с хэштегом #МойТатарстан. А уже сегодня стали известны результаты.
Напомним, что каждый час голосования разыгрывается по одному айфону в течение всех трех дней голосования.
Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что явка на выборы в Татарстане на 18 сентября составила 57,5%.