В Челнах 61-летний мужчина выиграл iPhone, проголосовав на выборах

В Набережных Челнах 61-летний Раиль, Ишмухаметов стал победителем розыгрыша iPhone. Он принял участие в конкурсе «Мой Татарстан». Об этом сообщают «Челнинские известия».

Раиль проголосовал на своем участке и выложил фото с внуками на свою страницу во «ВКонтакте» с хэштегом #МойТатарстан. А уже сегодня стали известны результаты.

Напомним, что каждый час голосования разыгрывается по одному айфону в течение всех трех дней голосования.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что явка на выборы в Татарстане на 18 сентября составила 57,5%.