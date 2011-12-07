Демидов из династии Демидовых

Семья Демидовых - это шесть братьев и две сестры. С Юрием Ивановичем мне довелось вместе поработать в Верхнеуслонском районе. Он был первым секретарем райкома партии, а я заведующим отделом пропаганды и агитации райкома партии. Познакомились в Верхнем Услоне в 1976 году. Юрий Иванович был направлен туда после окончания Высшей партийной школы при ЦК КПСС в Москве в июле 1976 года. Я же приехал в сентябре того же года преподавать историю в Матюшинскую школу.Был я к тому времени членом КПСС, поработал и комсомольским секретарем. В дальнейшем я, как и Юрий Иванович, тоже закончил ВПШ. Первая наша встреча состоялась после того, как в районной газете появилась моя статья.Приглашение было официальное, через заворготделом РК КПСС Петра Алексеевича Севастьянова. На встрече прозвучало конкретное предложение прийти на работу в райком партии на должность инструктора. Юрий Иванович мне сразу понравился, прежде всего как умный и мудрый руководитель. Он поразил меня добротой души и ровным отношением, а это для партийного работника очень важная черта характера. После длительной беседы я дал согласие поработать в райкоме партии в должности инструктора организационного отдела. Проходит более двух лет, Юрий Иванович приглашает и говорит: «Ну, Николай Егорович, поработал - и хорош! Давай мы рекомендуем тебя на должность заведующего отделом пропаганды и агитации». Я даю согласие. Проходит еще два года, и приходит рекомендация по разнарядке из обкома партии учиться в Саратовскую ВПШ. После окончания ВПШ мне по семейным обстоятельствам пришлось переехать в Казань, где я проработал директором центра занятости более четверти века. Благодарен судьбе, что она связала меня с Верхнеуслонским районом, с теми, с кем работал и дружил. Хотелось бы вспомнить один эпизод из жизни в районе. 1977 год был неурожайным. Для района - большая беда: кормить скотину нечем. Лично Юрий Иванович Демидов принимает решение направить людей, технику для заготовки соломы в Краснодарский край и Калмыкию. В непростых условиях, при любой погоде люди выдержали и заготовили более 7 тысяч тонн соломы и спасли скот, не потеряв ни одного животного. А кормить в то время приходилось 11 тысяч дойных коров, 30 тысяч голов КРС, 7 тысяч овец, 10 тысяч свиней. Рекордное поголовье по нынешним временам!Юрий Иванович был компетентен во всех вопросах. При этом говорил очень убедительно, всегда мог определить главную задачу на ближайшую перспективу, увлечь за собой, поддержать в трудную минуту. Для меня лично он большой авторитет. Юрий Иванович в 24 года стал председателем колхоза. В то время я его уже знал будучи студентом Лаишевского сельхозтехникума и всегда о нем читал в газетах, восхищался его успехами. Работая в райкоме партии с Юрием Демидовым, я прошел настоящую школу жизни и благодарен ему. Вспоминаю, как я приехал в район. Вид был неприглядный - деревянные постройки, нет промышленных объектов, социально-культурных учреждений, не велось тогда строительство жилья. И как только возглавил район Юрий Иванович Демидов, там была создана строительная организация, начали появляться производственные помещения, объекты социальной сферы, строились дороги, жилье, стали проводить газ, производились мелиоративные работы, практически вновь были построены базы сельхозтехники, сельхозхимии и т.д. Раньше в район привлекались для уборки урожая люди из города, а с приходом Юрия Демидова район потихоньку сам начал справляться. Первыми в республике здесь стали применять механизированные отряды по вспашке, уборке урожая, заготовке кормов, витаминной муки. С приходом Юрия Демидова в районе особое внимание начали уделять животноводам. На фермах появились дома животноводов, еженедельно проводились сходы, собрания и дни школы. Доярки устраивали чаепития, работа стала привлекательнее. Юрий Иванович живо интересовался и бытом тружеников района, он знал каждого механизатора и животновода. В 1985 году Юрий Иванович Демидов возглавил Министерство местной промышленности ТАССР. При нем на многих предприятиях началось развитие производства. При этом главным в работе у министра была забота о людях, обеспечение жильем работников. Не могу не вспомнить одно благородное дело семьи Демидовых в их родном селе Среднее Девятово. По своей инициативе и за счет собственных средств братья Демидовы обустроили ключ для своих односельчан. И сейчас воду из этого источника берут не только жители села, но и многие проезжающие по Оренбургскому тракту люди. Думаю, хорошо было бы одной из улиц города Лаишево присвоить название «Улица имени братьев Демидовых». Юрию Ивановичу Демидову 27 октября исполняется 80 лет, и он до сих пор активен, жизнерадостен и продолжает работать.