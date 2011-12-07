Казанские спортивные школы адаптируют для детей с ограниченными возможностями

Поездка прошла в рамках подготовки для рассмотрения на сессии Казгордумы вопроса «Об оказании содействия развитию физической культуры и спорта инвалидов, лиц с ограниченными возможностями здоровья, адаптивной физической культуры и адаптивного спорта».Плавательный бассейн при ДЮСШ по плаванию «Касатка» находится в здании 1990 года постройки. А это означает, что он не обустроен по программе «Доступная среда»: довольно узкие лестничные марши, межэтажные площадки, нет возможности на инвалидной коляске подняться на второй и третий этажи.- Здание совсем недавно стало собственностью ДЮСШ, - объясняет директор школы Игорь Ионов. - Нынешним летом мы провели ремонт фасада, привели в порядок внешние стены. Необходимо реконструировать все внутреннее пространство, адаптировать его для нужд инвалидов-колясочников, а это требует серьезной работы, проекта и денег.Сейчас помимо юных спортсменов здесь занимаются и инвалиды. В основном это люди пожилого возраста, но есть и дети с диагнозами различных форм ДЦП, аутизмом, заболеваниями нервной системы. Ребята вместе с мамами под руководством опытного инструктора выполняют упражнения, направленные на укрепление мышц ног, рук, позвоночника.Лие Хамитовой почти 5 лет, у нее ДЦП. Занятия в бассейне девочка посещает около года.- Вода и наш тренер делают чудеса, - говорит мама девочки. - Год назад Лиечка не могла расправить плечи, а сейчас спинка выпрямилась, плечи расправились, она может смотреть прямо и открыто на окружающий мир.У ДЮСШ «Касатка» помимо этого есть основной бассейн - «Акчарлак». По словам Игоря Ионова, там созданы все необходимые для маломобильного населения условия. И посещают его гораздо больше инвалидов, в том числе и колясочников.- Маломобильных детей на занятия приезжают больше, чем взрослых, - говорит Игорь Ионов. - Скорее всего, по той причине, что малышей сопровождают родители, а старшие инвалиды в основном предоставлены сами себе. Надо наш город активнее адаптировать под нужды маломобильных жителей, и тогда посетителей спортивных объектов среди такой категории граждан будет больше.- Действительно, необходимо сделать как можно больше, чтобы наши сограждане, имеющие серьезные заболевания, не были ущемлены в своих интересах и пользовались теми же благами, что и здоровые горожане, - говорит заместитель главы муниципального образования Казани Людмила Андреева. - Нужно сделать спортивные объекты, школы, бассейны максимально доступными для маломобильного населения. Конечно, для этого требуются средства и государственная программа.Но уже сейчас в Казани создаются условия для укрепления здоровья инвалидов и пожилого населения города. Официально завершена программа «Пятилетка здоровья», но начатая в ее рамках работа продолжается во всех муниципальных спортивных объектах столицы Татарстана. - В 2019 году мы планируем в четырех ДЮСШ Казани открыть адаптивные отделения, - говорит председатель комитета физической культуры и спорта исполкома города Светлана Вострикова. - В них будут заниматься дети-инвалиды. В подобных отделениях адаптируют те или иные виды спорта, например теннис, плавание и прочие, под их физические возможности.