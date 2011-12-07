Впечатляющие эксперименты покажут в КФУ школьникам и взрослым

Бесплатная научно-образовательная программа, стартовавшая в январе в Казанском федеральном университете, рассчитана в первую очередь на увлеченных физикой школьников, их учителей и родителей.Лекция «Физика в занимательных опытах» пройдет в эту субботу в 110-й аудитории института физики КФУ. Начало в 15.40. Занятие, во время которого будут показаны потрясающие эксперименты, проведет доцент кафедры общей физики Рустам Даминов.Рустам Валиевич много лет занимается разработкой учебных приборов для демонстрации физических экспериментов. Благодаря ему постоянно пополняется уникальная университетская коллекция опытов по физике. На сегодняшний день их около 500. Показываются опыты в демонстрационном кабинете, который существует в Казанском университете практически с момента его основания.Бесплатные образовательные лекции по основным разделам физики с показом экспериментов будут проходить в КФУ раз в две недели. Первые 8 лекций проекта (с января по апрель этого года) посетили более 700 школьников и взрослых. На них профессора и доценты института физики КФУ рассказывали об удивительных физических явлениях в электродинамике и оптике, взаимосвязи электричества и магнетизма, квантовых технологиях и квантовых компьютерах, черных дырах, световых мечах… В этом учебном году организаторы подготовили не менее интересную программу.