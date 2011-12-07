Этим летом казанцы тщательнее стали планировать свои выходные

В связи с сохранением ограничительных мер в общественных местах массовые мероприятия, проходившие нынешним летом в Казани, собрали заметно меньшую аудиторию, чем в прежние годы. Побывали на концертах, погуляли в парках и посетили выставки в два раза меньше людей, чем прошлым летом. Познакомиться с культурной жизнь столицы отважился лишь каждый пятый казанец: прошедшие в парках и скверах Казани более 500 мероприятий посетили около 226 тысяч человек.

Такие данные привел в своем докладе на минувшем деловом понедельнике в мэрии Казани руководитель Дирекции парков и скверов Марат Закиров. Он отметил при этом характерную деталь прошедшего культурно-развлекательного сезона: казанцы и гости столицы стали тщательнее планировать свой досуг и места предполагаемых посещений. В свою очередь, общественные пространства тоже были подготовлены к такому серьезному подходу людей, выбирающих для отдыха выход на прогулку, концерты или кинопоказы под открытым небом.

В целях профилактики во всех парках разместили информационные таблички и наклейки с указанием мест для соблюдения социальной дистанции, пункты общественного питания были в обязательном порядке снабжены санитайзерами, а их сотрудники работали в масках.