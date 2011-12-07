Почти 8 тыс. жителей РТ заплатили имущественные налоги авансом

Почти 8 тыс. татарстанцев оплатили имущественный налог авансом с помощью системы единого налогового платежа. Об этом ИА «Татар-информ» рассказала начальник отдела работы с налогоплательщиками УФНС России по Республике Татарстан Гульфия Каюмова.

«Этот сервис все активнее набирает обороты. Если говорить о статистике, то на сегодняшний день им воспользовались почти 8 тысяч татарстанцев. Все эти люди заплатили налоги авансом», — заметила Каюмова.

Единый налоговый платеж представляет собой аналог электронного кошелька. Сервис позволяет оплачивать налоги в режиме «онлайн». «Авансовый кошелек» можно пополнять в любое время в течение года, после начисления налогов средства будут списаны автоматически.

«Если у вас много объектов налогообложения в разных регионах, то сервис избавит вас от лишних квитанций», — заключила Каюмова.