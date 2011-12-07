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Третий год подряд в Горкинско-Ометьевском парке Казани успешно действует проект «Общественный огород»

Идея оказалась столь успешной, что ее с энтузиазмом поддержали сами горожане.

Вот уже третий год подряд в Горкинско-Ометьевском парке Казани успешно действует необычный для мегаполиса проект «Общественный огород». Об этом полезном опыте летнего досуга городских жителей рассказал в ходе минувшего делового понедельника в мэрии Казани руководитель Дирекции парков и скверов Марат Закиров.

Идея оказалась столь успешной, что ее с энтузиазмом поддержали сами горожане. Благодаря общественному огороду в парке образовался своеобразный клуб по интересам: казанцы здесь обменивались любимыми комнатными растениями, состоялись профильные ярмарки. И даже открылся магазин, где можно было приобрести товары и свежие продукты питания без упаковки.

КВ
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