На референдуме по самообложению граждан проголосовало почти 69% избирателей

18 ноября в голосовании на местных референдумах по самообложению приняли участие 68,87% избирателей (565640 человек), сообщает пресс-служба ЦИК Республики Татарстан.Референдумы признаны состоявшимися в 838 из 844 поселений. Только в 6 поселениях явка оказалась ниже 50% — в прошлом году местные референдумы признали не состоявшимися в 14 поселениях. Также в Агрызском, Атнинском, Зеленодольском, Сармановском районах в этот день проходили допвыборы депутатов местного самоуправления. В них приняли участие 61,74% избирателей (2241 человек). В результате выборов 10 мандатов получила партия «Единая Россия», 2 мандата — кандидаты-самовыдвиженцы. «Всем участникам избирательного процесса был обеспечен свободный доступ в помещения для голосования. На все поступавшие обращения членами избирательных комиссий были даны своевременные ответы и разъяснения», — отмечается в сообщении.