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В этом году в столице Татарстана модернизированы 4 котельные

На это было потрачено 55 млн рублей.
Всего с 2016 года специалистами АО «Казэнерго» в Казани модернизированы 12 котельных с полной заменой технологического оборудования. Об этом сегодня сообщили на аппаратном совещании в мэрии.Также в 2018 году было заменено свыше 17 км тепловых сетей на сумму 122 млн рублей, проведена диспетчеризация 11 котельных, реконструирован и оснащен современным технологическим оборудованием центральный диспетчерский пункт, собирающий информацию с 58 котельных центральных тепловых пунктов в режиме онлайн.
КВ
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