Жители Елабуги могут посоревноваться в украшении санок

22 декабря в елабужском «Гуляй-парке» пройдет конкурс на оформление детских санок «Чудо-сани-2018», сообщает ИА «Татар-информ» со ссылкой на городское Управление культуры. К участию в конкурсе приглашают всех желающих, в том числе семьи и коллективы. Важно не только украсить зимний транспорт, но и креативно его презентовать. Заявки от участников будут приниматься до 20 декабря.