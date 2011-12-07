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Жители Елабуги могут посоревноваться в украшении санок

Конкурс пройдет в декабре.
22 декабря в елабужском «Гуляй-парке» пройдет конкурс на оформление детских санок «Чудо-сани-2018», сообщает ИА «Татар-информ» со ссылкой на городское Управление культуры. К участию в конкурсе приглашают всех желающих, в том числе семьи и коллективы. Важно не только украсить зимний транспорт, но и креативно его презентовать. Заявки от участников будут приниматься до 20 декабря.
КВ
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