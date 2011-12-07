Ирада Аюпова: Надеемся, что новогодние праздники будут

— Подготовка к праздникам началась. Но все понимают, что в сегодняшней ситуации о как-то определенности говорить не приходится. Очень надеемся, что новогодние праздники состоятся. Но для этого необходимо всем нам предпринимать элементарные меры безопасности: соблюдать дистанцию, носить маску в общественных местах, и не совершать действия, которые могут поставить под угрозу проведение праздничных мероприятий. — рассказала министр культуры РТ Ирада Аюпова в интервью «Казанским ведомостям».