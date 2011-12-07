Как приготовить настоящий курник. Рецепт царского блюда от профессионального повара

Курник не зря называют царским блюдом русской кухни. Это многослойный пирог со сложной начинкой из курицы, гречки или другой крупы, грибов, овощей. Каждый вид начинки перекладывается блином. Обычно курник готовился на большие праздники, например, на свадьбу, Троицу. На свадьбу пекли сразу два больших курника: в доме жениха — для невесты, а в доме невесты — для жениха. Красивый вкусный, сытный пирог символизировал для новобрачных благополучие, счастье, большую дружную семью, много детишек.

Приготовление курника начинается с блинов. По какому рецепту вы будете их печь — совсем не важно. Главное, чтобы они были тонкие.

Потом готовится несколько видов начинки. В традиционном курнике для начинки используется мясо курицы, нарезанное мелкими кубиками, каша, чаще всего гречневая, сдобренная сливочным маслом. В кашу можно добавить лук, сваренные вкрутую куриные яйца, зелень. Еще одна начинка — грибы, обжаренные на сухой сковороде без масла. Грибы любые — свежие, замороженные, но не соленые и не маринованные. У нас были обычные шампиньоны. Вообще, с начинкой для курника можно смело экспериментировать — чем она разнообразнее, тем вкуснее и богаче получится пирог. Мы вместо крупы взяли картошку.

Тесто для курника может быть и сдобное, и пресное. Для экономии времени можно просто купить слоеное дрожжевое.

Итак, все готово для самого интересного процесса — сборки царского пирога.

Раскатали два пласта слоеного теста — один поменьше, второй побольше. Один пласт выложили в форму, в которой будет выпекаться пирог. Первый слой начинки — картошка. На нее — блин. Далее грибы и снова блин. Потом курица и снова блин. Так повторить несколько раз: чем больше слоев, тем лучше.

Классический курник делается в форме высокого купола. Но можно сделать и как обычный пирог. Накрыли начинку вторым пластом теста и тщательно защипали края. В центре сделали дырочку, чтобы курник в духовке мог «дышать».

Наш пирог отправился в печку, разогретую до 160 — 180 градусов, примерно на час. Этого времени точно хватит, чтобы мясо и картошка приготовились. За пирогом надо следить. Чтобы корочка курника не пригорела, минут через 30 — 35 после начала выпечки можно накрыть его пергаментом.

И вот румяный ароматный курник готов! На разрезе четко видны все слои. И вкус потрясающий.

Устройте своим близким настоящий пир — приготовьте им этот царский пирог!

Наша справка

Игорь Павлов - победитель конкурсов кулинарного мастерства имени Юнуса Ахметзянова, «ГрильФест» Selgros c&c. В 2016 и 2018 году стал победителем международного кулинарного чемпионата Les Chefs en Or. Серебряный призер российского финала международного кулинарного чемпионата Les Chefs en Or, член WACS (World Chefs), Национальной ассоциации кулинаров и Ассоциации кулинаров РТ. Судья международного класса категории «В», эксперт WorldSkills Russia, шеф-повар ресторана «Месса\Ересь».