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Около 47 тысяч мероприятий в формате онлайн провели учреждения культуры Татарстана в период пандемии

На этих мероприятиях было зарегистрировано 30 миллионов 857 тысяч 606 посещений.

Около 47 тысяч мероприятий в формате онлайн провели учреждения культуры Татарстана в период пандемии. Причем, 8907 из них — посещения платных онлайн трансляций. Об этом рассказала в интервью «Казанским ведомостям» министр культуры РТ Ирада Аюпова.

Министр отметила, что посетителями онлайн концертов татарстанских артистов, спектаклей театров, виртуальных экскурсий по республиканским музеям были не только жители Татарстана, но и многих регионов России, а также Украины, Казахстана, Белоруссии, Киргизии, Узбекистана, Италии, Польши, Азербайджана, Грузии, Израиля, Турции, Молдовы, Армении, США, Болгарии, Латвии, Испании.

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