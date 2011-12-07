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В районах РТ пройдут приемы граждан в рамках Всероссийского дня бесплатной юрпомощи

Специалисты ведомств будут принимать граждан в течение дня 20 ноября.

20 ноября в течение дня в районах и городах Татарстана пройдут приемы граждан в рамках Всероссийской недели юридической помощи, сообщают организаторы акции «Ассоциация юристов России» совместно с региональной приемной председателя «Единой России» Д. А. Медведева.

В Казани консультации продлятся с 9.00 до 17.00 в удаленном формате.

В разное время прием будут вести замруководителя УФССП по РТ Елена Варфоломеева, замначальника научно-аналитического отдела Аппарата Конституционного суда РТ Юлия Сафиуллина, первый замминистра юстиции РТ Айнур Галимов и другие специалисты.

Для записи на консультации обращаться оп телефону 8(843)238-10-00. Также свой вопрос можно оставить на портале «Мой депутат» 8(800)201-16-00, написать в WhatsApp (8-987-205-00-63) или на электронную почту op@tatarstan.er.ru.

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