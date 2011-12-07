В Татарстане формируется план мероприятий, приуроченных к Году родных языков и народного единства

План мероприятий, которые будут проведены в рамках Года родных языков и народного единства, уже сейчас насчитывает около 70 листов. Об этом рассказала министр культуры РТ Ирада Аюпова, которая побывала сегодня в гостях редакции «Казанских ведомостей».

— Тема сохранения и развития национальных языков актуальна во всем мире. Языки умирают. Это долгий и незаметный процесс, но сегодня он развивается стремительно. Современный мир становится моноязычным — все больше людей общаются на английском языке. Моноязычия допускать нельзя. Красота мира — в его многообразии. Россия в этом плане — уникальная страна, где люди разговаривают на множестве языков. Мы поддерживаем и развиваем языковое многообразие. И замечательно, что этот вопрос стает доминантой, приоритетом государственной политики Республики Татарстана в 2021 году. — отметила Ирада Аюпова.