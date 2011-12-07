В Татарстане запустили интерактивную карту передвижения машин «скорой»

В Татарстане запустили интерактивную карту передвижений машин скорой помощи, сообщает пресс-служба минцифры РТ.

«С помощью информационного ресурса татарстанцы могут видеть, где находятся машины скорой помощи. Интерактивная карта работает для всех городов и районов республики», — уточнили в ведомстве.

Программу можно найти на сайте: https://sp.tatar.ru/ и на сайт госуслуг РТ.

Со следующего года татарстанцы смогут отслеживать передвижение машин по конкретной заявке.

«После того, как житель вызовет скорую помощь, ему придет SMS-уведомление со специальным кодом, который будет нужно ввести на ресурсе sp.tatar.ru. Интерактивная карта покажет ему передвижение «его» скорой помощи», — пояснили в пресс-службе.

Также к уведомлению жителей о выезде «скорой» будет голосовой помощник Лилия. Она сообщит о приблизительном времени прибытия бригады и подскажет, какие документы нужно подготовить к приезду медиков.

Программа разработана по поручению президента РТ Рустама Минниханова минцифрой РТ совместно Центром информационных технологий РТ, минздравом РТ и компанией ICL-КПО ВС на основе данных республиканской системы АСУ «Скорая помощь».

Напомним, с 25 ноября в Татарстане работает «горячая линия» по вопросам о COVID-19 по телефонам: 122 или 8 800 222 59 00. И запущена единая телефонная сеть, которая связала все поликлиники республики по номеру 103.