Рубрики
Мы в социальных сетях

Адрес редакции: 420066, г. Казань,

ул. Чистопольская, д. 5

Учредитель СМИ: АО «ТАТМЕДИА»


Телефоны редакции:

Приемная: (843) 562-64-30

Рекламный отдел: (843) 562-64-35

По вашему запросу ничего не найдено, вы можете изменить указанные параметры

В Лениногорске породистая собака застряла в заборе

Ее вызволили спасатели.
В четверг днем в Лениногорске хаски застряла в заборе, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по РТ. Собака просунула голову в ограждение, однако вытащить ее обратно помешал ошейник. Хозяйка не смогла самостоятельно вызволить животное и обратилась к спасателям. Сотрудники МЧС с помощью специального инструмента освободили хаски из металлического плена.
КВ
Лента новостей