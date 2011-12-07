В Лениногорске породистая собака застряла в заборе

В четверг днем в Лениногорске хаски застряла в заборе, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по РТ. Собака просунула голову в ограждение, однако вытащить ее обратно помешал ошейник. Хозяйка не смогла самостоятельно вызволить животное и обратилась к спасателям. Сотрудники МЧС с помощью специального инструмента освободили хаски из металлического плена.