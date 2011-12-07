30 процентов татарстанцев страдают от ожирения из-за дефицита йода

Республика Татарстан традиционно входит в зону с дефицитом йода в организме у жителей, проживающих на этой территории. А следствием дефицита йода являются, например, такие заболевания, как ожирение. Сейчас 30% жителей Республики Татарстан в той или иной мере страдают от ожирения – и именно из-за дефицита йода. Поэтому так важно выпускать продукты, специально насыщенные этим химическим элементом в ходе их производства.

Однако в Республике Татарстан из 208 предприятий, выпускающих пищевую продукцию, лишь 9 применяют в производстве этой продукции процесс включения в ее состав йода.

Предприятиям республики, обеспечивающих жителей Татарстана готовыми пищевыми продуктами, необходимо срочно пересмотреть технологии и обеспечить население через продукты наличие крайне важного йода в организме.

С таким призывом к пищевикам Татарстана обратилась Управления Роспотребнадзора по РТ Татарстан Марина Патяшина в ходе идущей сейчас в Кабмине РТ коллегии ведомства.