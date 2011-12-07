Экологический фестиваль конкурсных фильмов «Меридиан надежды» объявляет о приеме заявок на участие

На протяжении пяти фестивальных дней, с 15 по 19 апреля 2019 года, пройдут показы конкурсных и внеконкурсных программ, мастер-классы, круглые столы, экологические и арт-акции на разных площадках Санкт-Петербурга и Ленинградской области, церемония награждения призами и дипломами.