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Экологический фестиваль конкурсных фильмов «Меридиан надежды» объявляет о приеме заявок на участие

На протяжении пяти фестивальных дней, с 15 по 19 апреля 2019 года, пройдут показы конкурсных и внеконкурсных программ, мастер-классы, круглые столы, экологические и арт-акции на разных площадках Санкт-Петербурга и Ленинградской области, церемония награждения призами и дипломами.
Организаторами фестиваля являются Региональная общественная организация «Центр содействия развитию научно-популярного кино», Департамент Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Северо-Западному федеральному округу, секция научного кино Санкт-Петербургского отделения Союза кинематографистов России, Агентство по межкультурным коммуникациям "РациоАрт", продюсерский центр «ПОДДЕРЖКА ХОРОШИХ ИДЕЙ» Натальи Мещеряковой.Участниками конкурса могут быть государственные и частные студии, телекомпании, независимые продюсеры, творческие группы и независимые правообладатели авторских прав на предоставляемые фильмы.В рамках кинофестиваля «Меридиан надежды» проводится отдельно конкурс фильмов, видеороликов, сделанных на детских студиях за последние три года. В конкурсе могут принимать участие детские и юношеские киностудии, школьные фото-видео кружки и работы самостоятельных авторов в возрасте не старше 16 лет.Все работы, включенные в конкурсный показ, получают дипломы участника кинофестиваля. Специальные дипломы и призы получают фильмы, получившие оценку профессионального и детского жюри по кинематографическим и экологическим номинациям.Для внеконкурсного показа принимаются работы авторов из ближнего и дальнего зарубежья.Для участия в кинофестивале необходимо прислать заполненную заявку и копию фильма на электронную почту кинофестиваля [email protected] со ссылкой для скачивания.Получить подробную информацию и заполнить заявку на участие можно на сайте http://meridian-hope.ru. Прием заявок продлится до 25 марта 2019 года.
КВ
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