Сколько стоит бесплатное образование?

Участие в опросе приняли более 1600 родителей из 84 регионов страны (за исключением Ненецкого автономного округа). Как сообщает пресс-служба ОНФ, мониторинг показал, что родители учеников в среднем тратят на нужды школы 4 тыс. 425 руб. в год на одного ребенка. По-прежнему самая часто встречающаяся статья расходов - ремонт школы, деньги на него сдавали 52% опрошенных. Такое же количество родителей сообщили и об оплате расходных материалов - бумаги, картриджей для принтера. Среди других часто встречающихся расходов - приобретение мебели и штор (48%), участие в конкурсах и экскурсиях (48%), оплата услуг охраны (33%), приобретение моющих и чистящих средств (32%). Чуть больше 13% респондентов сообщили об оплате работы административно-вспомогательного персонала (уборщиц, подсобных рабочих), а также о покупке бутилированной воды, кулеров, стаканчиков, туалетной бумаги для детей. Есть и нестандартные статьи расходов, например, на электроэнергию. Однако это еще не все расходы. Указанная сумма не включает затраты на питание в школе (в среднем 943 руб. в месяц), деньги на которое выделяют 49% респондентов, и затраты на учебники, которые выросли с 2017 года почти на тысячу рублей и составили в среднем 3 тыс. 471 руб. в год на одного школьника. Некоторые родители не могут скрыть своего возмущения сложившейся ситуацией: «Образование в стране бесплатное, но по факту в месяц на двух детей (садик и школа) уходит не меньше10 тысяч рублей!» (Екатеринбург, Свердловская область). При этом, отмечают представители ОНФ, средние затраты на школьные нужды все же снизились: в мае 2017 года они составляли 5 тыс. 320 руб. Как сообщают респонденты, «в целом по дополнительным денежным сборам ситуация в школе и саду за последний год улучшилась» (Ростов-на-Дону, Ростовская область). «Снижения родительских затрат на бесплатное образование детей в школе мы добивались общими усилиями. Не последнюю роль в этом сыграл проведенный в 2017 году мониторинг ОНФ, по итогам которого органами управления образованием всех уровней велась разъяснительная работа. С тех пор многие школы стали более внимательно относиться к проблеме денежных сборов. Во многих образовательных организациях они попали под строгий запрет. Не обошлось и без перегибов: в некоторых организациях под запрет чуть было не попали приглашаемые родительским комитетом Деды Морозы и Снегурочки. Тем не менее речь идет о снижении среднего уровня расходов, и полностью проблема не решена», - отметила модератор тематической площадки ОНФ «Образование», заместитель председателя Комитета Госдумы по образованию и науке Любовь Духанина.О ведущемся сборе денег на школьные нужды заявляют сегодня 83% респондентов - это чуть больше, чем в 2017 году. В то же время многие родители признают, что ситуация с материальным обеспечением школ на сегодняшний день такова, что они сами считают необходимым сдавать дополнительные средства. По-другому создать достойные условия для развития детей не получается, считает 51% родителей. Готовность целенаправленно сдавать деньги на создание комфортных условий в школе во многом зависит и от материального положения семьи: финансово участвовать в создании условий для обучения детей готовы 43% семей, живущих крайне экономно, а среди обеспеченных и хорошо обеспеченных - более половины. Респонденты отмечают, что «деньги на ремонт и моющие средства собирают сами родители, иначе дети будут учиться в облезлых кабинетах и нечем будет мыть руки» (пос. Васильевское, Вологодская область).Значительной проблемой для родителей остается обеспеченность учебниками. О том, что приходится покупать весь комплект пособий для обучения за счет семьи, сообщили 3% опрошенных, еще 45% покупают рабочие тетради, 26% - все дидактические материалы (литературные тексты, сборники задач, справочники). По словам главы регионального исполкома ОНФ в Пермском крае Елены Шлыковой, продолжают поступать обращения родителей по поводу нарушения прав обучающихся на получение бесплатного образования. «Родители сообщают, что практика обеспечения рабочими тетрадями учащихся в большинстве школ остается прежней: они покупаются самими родителями. В соответствии с федеральным законом »Об образовании« ученики должны обеспечиваться учебниками и учебными пособиями, к которым и относятся рабочие тетради, за счет бюджета. Мы настаиваем на признании школами финансовых обязательств по приобретению и обеспечению школьников учебниками и рабочими тетрадями», - сказала Шлыкова. С необходимостью дополнительных сборов сталкиваются и родители дошкольников. Об этом сообщили 72% мам и пап, чьи дети ходят в детский сад. Средняя сумма расходов семей на дошкольное образование составляет 5 тыс. 724 руб. в год. Средства чаще всего направлялись на приобретение игрушек и развивающих игр (63% опрошенных), моющих или чистящих средств и туалетной бумаги (52%), покупку расходных материалов (51%), ремонт здания (36%), благоустройство территории (32%), приобретение книг (32%), мебели (29%). Почти 12% оплачивают для детских садов охранные услуги. Сдавать дополнительные средства на обустройство сада считают необходимым 42% родителей. «Образовательные организации не должны самостоятельно изыскивать средства на ремонт кровли, окон, полов и благоустройство территории. Эти вопросы находятся в зоне ответственности тех регионов, которые должны направлять на решение данных проблем бюджетные средства. Преодоление этой проблемы идет в неразрывной связке с реализацией ряда положений национального проекта »Образование«. Он предусматривает создание новых мест в сельских школах, обновление материально-технической базы общеобразовательных организаций, в том числе для занятий физической культурой и спортом, обеспечение интернета в школах. Реализация этих и других положений нацпроекта, как поручил Президент России, лидер ОНФ Владимир Путин, будет проверяться Народным фронтом», - заключила Духанина.