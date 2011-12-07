Татарстан впервые обзавелся мобильными котельными

Аварийно-технический запас Республики Татарстан пополнился двумя мобильными котельными установками мощностью 2,5 МВт и 3,5 МВт. Для их приобретения по поручению Президента Татарстана Рустама Минниханова был выделен 21 млн рублей. Об этом журналистам рассказал генеральный директор ГУП РТ «Татлизинг» Нияз Ситдиков.Каждая котельная установка имеет мощность отапливать 5 – 10 многоквартирных домов в зависимости от температуры воздуха. Для развертывания оборудования необходимо около шести специалистов.«Они необходимы в случае возникновения аварийных ситуаций, особенно зимой, конечно же, при морозах. Мы можем доставить их в точку аварии в любом районе Татарстана, в течение 1,5-2 часов подсоединиться к любой сети и дать тепло в жилые дома и другие объекты», — сказал Ситдиков.Необходимость покупки мобильных котельных установок возникла после разрушения котельной на ул. Портовая в Казани, которое произошло в марте прошлого года. Тогда без тепла остались 1,5 тыс. человек, на ликвидацию последствий ЧП ушло около суток.«Мы вынуждены были за сутки тепловую сеть указанной котельной присоединить к другому своему источнику тепла и продолжить отопление населения. Если бы у нас была мобильная котельная, можно было бы в менее короткие сроки исправить ситуацию», — отметил в беседе с журналистами заместитель главного инженера АО «Казэнерго» Алексей Лаврентьев.Установки «обкатывались» на одном из зданий «Казэнерго». По словам Лаврентьева, они показали себя как «работоспособные и качественные котельные».Мобильные котельные закупались у саратовской компании «СарЭнергоПром» — единственного в России производителя подобного оборудования, добавил Ситдиков.«Мы выехали в Саратов, посмотрели, пообщались с людьми. На сегодняшний момент они выпустили 50 мобильных котельных. Это уникальное оборудование, на самом деле», — подчеркнул гендиректор «Татлизинга».Двух установок для Республики Татарстан более чем достаточно, новых закупок мобильных котельных не предвидится, добавил Нияз Ситдиков.Аварийно-технический запас формируется в целях предупреждения аварийных ситуаций, которые могут привести к нарушению функционирования систем жизнеобеспечения населения Республики Татарстан, и ликвидации их последствий. Он включает основные средства и материалы, необходимые для бесперебойной работы систем жизнеобеспечения населения республики. Ежегодно аварийно-технический запас пополняется на сумму 80,383 млн рублей, отметили в Минстрое РТ.